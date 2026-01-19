Біля метро у Києві помер чоловік: чи дійсно трагедія сталася через ожеледицю

Ожеледиця ні до чого: поліція назвала справжню причину смерті чоловіка біля метро "Деміївська" / © Украинское Фото

Реклама

Зранку 19 січня у столичних телеграм-каналах з’явилася інформація про загибель чоловіка поблизу станції метро «Деміївська» в Києві. Повідомлялося, що чоловік нібито послизнувся через ожеледицю та від отриманої травми загинув на місці.

Натомість поліція Києва уточнила, що інформація про загибель чоловіка через ожеледицю біля метро «Деміївська» не відповідає дійсності. Що ж трапилося насправді, пише ТСН.ua.

Правоохоронці розповіли, що сьогодні, близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення від лікарів, про смерть літнього чоловіка. Тіло загиблого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

Реклама

Правоохоронці встановили особу померлого — ним виявився 73-річний місцевий мешканець. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було.

Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою відміткою «Природня смерть».