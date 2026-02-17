Пожар на Печерске: в Киеве из-за генератора вспыхнул салон красоты (фото)

В салоне красоты загорелся генератор / © ГУ ГСЧС в Киеве

Реклама

В Печерском районе Киева во вторник, 17 февраля, произошел пожар в одном из заведений сферы услуг. Причиной возгорания стал генератор, установленный в помещении.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве в Facebook.

Сообщение о пожаре на улице Евгения Коновальца поступило спасателям в 12:41. Прибывшие на место пожарные установили, что очаг возгорания расположен непосредственно в помещении салона красоты — вспыхнул альтернативный источник питания.

Реклама

Благодаря оперативным действиям чрезвычайных ситуаций пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать в 13:14. Общая площадь огня составила 10 кв. м.

Последствия инцидента:

Пострадавшие: жертв и травмированных нет.

Разрушения: огонь повредил внутреннее оборудование салона.

Спасатели еще раз призывают предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности во время эксплуатации генераторов и не устанавливать их в закрытых помещениях.

В салоне красоты на Печерске загорелся генератор / © ГУ ГСЧС в Киеве

В салоне красоты на Печерске загорелся генератор / © ГУ ГСЧС в Киеве

Что следует знать

Напомним, эксперт назвал реальный срок жизни генераторов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, генераторы являются исключительно средством покрытия аварийных ситуаций. Они могут временно питать объекты критической инфраструктуры или частные дома, но не способны заменить полноценную энергосистему или помочь ее восстановить.

Реклама

Главная проблема заключается в коротком жизненном цикле этих устройств при постоянной нагрузке.

«У них период жизни крайне ограничен. Владельцы генераторов уже все хорошо знают, что их, во-первых, обслуживать надо постоянно, а во-вторых, два года интенсивной эксплуатации — и любой генератор с нами поздоровался и пошел, так сказать, на свалку», — констатировал Харченко.