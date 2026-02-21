В Киеве вспыхнул пожар

В Голосеевском районе Киева во время пожара в частном доме погибли два человека. Огонь вспыхнул на улице Казацкой утром 21 февраля.

Об этом сообщила ГСЧС Киева.

21 февраля в 09:52 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Казацкой в Киеве.

По информации ГСЧС, возгорание возникло на территории частной усадьбы — в одноэтажном жилом доме загорелась кровля.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела двух человек. Пожар ликвидировали в 11:35. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. Обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Черниговской области возник пожар. Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили тело 3-летнего мальчика. Еще один ребенок получил ожоги.