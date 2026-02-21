За мгновение до самоубийства: в Киеве полицейские спасли парня, который хотел прыгнуть с седьмого этажа

Столичный полицейский и два курсанта НАВД спасли 22-летнего парня / © Полиция Киева

Реклама

В Деснянском районе Киева чуть не произошла трагедия из-за разбитого сердца. 22-летний киевлянин после ссоры с девушкой решился на роковой шаг, однако своевременная помощь правоохранителей спасла ему жизнь.

Об инциденте, который произошел на улице Поповича, сообщили в полиции Киева 21 февраля.

К пункту обогрева ГСЧС подбежал взволнованный мужчина. Он умолял о помощи: его сосед по комнате закрылся на балконе седьмого этажа и собирался прыгнуть вниз.

Реклама

На вызов мгновенно среагировали сержант Андрей Нечипоренко и два курсанта НАВД — Никита Дудник и Богдан Левченко.

Переговоры на грани

Правоохранители застали парня в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.

Полицейские начали импровизированную психологическую сессию прямо через балочную дверь.

После длительного разговора молодого человека удалось убедить зайти внутрь.

В настоящее время спасенный находится под наблюдением врачей, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 9-летняя девочка совершила самоубийство после травли в школе из-за лишнего веса. Школьница была найдена мертвой в своей комнате.