ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

За мгновение до самоубийства: в Киеве полицейские спасли парня, который хотел прыгнуть с седьмого этажа

22-летний парень хотел прыгнуть из окна седьмого этажа после ссоры с девушкой в Киеве.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Столичный полицейский и два курсанта НАВД спасли 22-летнего парня

Столичный полицейский и два курсанта НАВД спасли 22-летнего парня / © Полиция Киева

В Деснянском районе Киева чуть не произошла трагедия из-за разбитого сердца. 22-летний киевлянин после ссоры с девушкой решился на роковой шаг, однако своевременная помощь правоохранителей спасла ему жизнь.

Об инциденте, который произошел на улице Поповича, сообщили в полиции Киева 21 февраля.

К пункту обогрева ГСЧС подбежал взволнованный мужчина. Он умолял о помощи: его сосед по комнате закрылся на балконе седьмого этажа и собирался прыгнуть вниз.

На вызов мгновенно среагировали сержант Андрей Нечипоренко и два курсанта НАВД — Никита Дудник и Богдан Левченко.

Переговоры на грани

  • Правоохранители застали парня в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.

  • Полицейские начали импровизированную психологическую сессию прямо через балочную дверь.

  • После длительного разговора молодого человека удалось убедить зайти внутрь.

В настоящее время спасенный находится под наблюдением врачей, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 9-летняя девочка совершила самоубийство после травли в школе из-за лишнего веса. Школьница была найдена мертвой в своей комнате.

Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie