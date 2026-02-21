- Дата публикации
-
Киев
- Киев
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
За мгновение до самоубийства: в Киеве полицейские спасли парня, который хотел прыгнуть с седьмого этажа
22-летний парень хотел прыгнуть из окна седьмого этажа после ссоры с девушкой в Киеве.
В Деснянском районе Киева чуть не произошла трагедия из-за разбитого сердца. 22-летний киевлянин после ссоры с девушкой решился на роковой шаг, однако своевременная помощь правоохранителей спасла ему жизнь.
Об инциденте, который произошел на улице Поповича, сообщили в полиции Киева 21 февраля.
К пункту обогрева ГСЧС подбежал взволнованный мужчина. Он умолял о помощи: его сосед по комнате закрылся на балконе седьмого этажа и собирался прыгнуть вниз.
На вызов мгновенно среагировали сержант Андрей Нечипоренко и два курсанта НАВД — Никита Дудник и Богдан Левченко.
Переговоры на грани
Правоохранители застали парня в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.
Полицейские начали импровизированную психологическую сессию прямо через балочную дверь.
После длительного разговора молодого человека удалось убедить зайти внутрь.
В настоящее время спасенный находится под наблюдением врачей, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
