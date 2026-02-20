ТСН в социальных сетях

Киев
346
1 мин

Погода готовит ловушку: прогноз для Киева на 21 февраля

В Киеве существенных осадков не прогнозируется.

Елена Капник
Киев.

Киев / © УНИАН

В субботу, 21 февраля, в Киеве будет достаточно прохладно, как ночью, так и в течение дня. Держится мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В столице ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-восточного ветра 3-8 м/с.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° мороза, а днем 3-5° мороза.

В Киевской области ночью температура воздуха опустится до -13-18°, а местами — до 20° мороза. Днем ожидается от 3° до 8° мороза.

Как сообщалось, в Киеве вплоть до весны перекрыли улицу Билицкую в Подольском районе. Там произошла авария на водопроводной сети. Есть угроза новых провалов, а ремонтники ждут благоприятных погодных условий.

346
