- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 346
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода готовит ловушку: прогноз для Киева на 21 февраля
В Киеве существенных осадков не прогнозируется.
В субботу, 21 февраля, в Киеве будет достаточно прохладно, как ночью, так и в течение дня. Держится мороз.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В столице ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-восточного ветра 3-8 м/с.
В Киеве ночью столбики термометров покажут 13-15° мороза, а днем 3-5° мороза.
В Киевской области ночью температура воздуха опустится до -13-18°, а местами — до 20° мороза. Днем ожидается от 3° до 8° мороза.
Как сообщалось, в Киеве вплоть до весны перекрыли улицу Билицкую в Подольском районе. Там произошла авария на водопроводной сети. Есть угроза новых провалов, а ремонтники ждут благоприятных погодных условий.