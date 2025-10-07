- Дата публикации
Бил, издевался и выгонял на улицу зимой: на Киевщине отчим довел 13-летнюю падчерицу до самоубийства.
Постоянное унижение, страх и беззащитность привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего ребенок совершил самоубийство.
В Киевской области прокуратура сообщила о подозрении отчиму в доведении 13-летней падчерицы до самоубийства. Мужчина избивал, издевался и выгонял девочку на улицу зимой.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в Facebook.
По данным следствия, 39-летний подозреваемый, проживая вместе с гражданской женой и ее детьми, несколько лет жестоко обращался с падчерицей — унижал ее, оскорблял нецензурными словами, заставлял выполнять домашнюю работу, ухаживать за младшими детьми, лишая возможности нормально учиться и отдыхать.
Мужчина неоднократно совершал в отношении ребенка психологическое насилие, выгонял ее из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и выражал намерение отдать в детский дом.
Девочка находилась в материальной зависимости от отчима, поскольку именно он обеспечивал семью финансово.
Постоянное унижение, страх и беззащитность привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего ребенок совершил самоубийство.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от механической асфиксии в результате повешения.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
