Бил, издевался и выгонял на улицу зимой: на Киевщине отчим довел 13-летнюю падчерицу до самоубийства.

Девочка плачет / © pixabay.com

Реклама

В Киевской области прокуратура сообщила о подозрении отчиму в доведении 13-летней падчерицы до самоубийства. Мужчина избивал, издевался и выгонял девочку на улицу зимой.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в Facebook.

По данным следствия, 39-летний подозреваемый, проживая вместе с гражданской женой и ее детьми, несколько лет жестоко обращался с падчерицей — унижал ее, оскорблял нецензурными словами, заставлял выполнять домашнюю работу, ухаживать за младшими детьми, лишая возможности нормально учиться и отдыхать.

Реклама

Мужчина неоднократно совершал в отношении ребенка психологическое насилие, выгонял ее из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и выражал намерение отдать в детский дом.

Девочка находилась в материальной зависимости от отчима, поскольку именно он обеспечивал семью финансово.

Постоянное унижение, страх и беззащитность привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего ребенок совершил самоубийство.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от механической асфиксии в результате повешения.

Реклама

Отчима подозревают в доведении до самоубийства 13-летней падчерицы

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина довел до самоубийства 18-летнего парня своей падчерицы. Парень выпрыгнул с балкона многоэтажки.