За мить до самогубства: у Києві поліцейські врятували хлопця, який хотів стрибнути з сьомого поверху

Столичний поліцейський та двоє курсантів НАВС врятували 22-річного хлопця

У Деснянському районі Києва ледь не сталася трагедія через розбите серце. 22-річний киянин після сварки з дівчиною наважився на фатальний крок, проте вчасна допомога правоохоронців врятувала йому життя.

Про інцидент, що стався на вулиці Поповича, повідомили у поліції Києва 21 лютого.

До пункту обігріву ДСНС підбіг схвильований чоловік. Він благав про допомогу: його сусід по кімнаті зачинився на балконі сьомого поверху і збирався стрибнути вниз.

На виклик миттєво зреагували сержант Андрій Нечипоренко та двоє курсантів НАВС — Нікіта Дудник і Богдан Левченко.

Перемовини на межі

Правоохоронці застали хлопця у вкрай важкому емоційному стані. Поліцейські розпочали імпровізовану психологічну сесію прямо через балкові двері. Після тривалої розмови молодика вдалося переконати зайти всередину.

Наразі врятований перебуває під наглядом лікарів, йому надають необхідну медичну допомогу.

