Неприємний запах, брудний одяг: матір покарали за недогляд за 14-річною дівчинкою

Дівчинка була позбавлена належного догляду / © pixabay.com

Реклама

За злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною правоохоронці в Києві оголосили підозру 43-річній жінці. Квартира, в якій дівчинка живе разом з матір’ю, перебуває в антисанітарному стані.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Родина жила у безладі, у квартирі стійкий неприємний запах, розкиданий брудний одяг, немає достатньої кількості продуктів», — встановили правоохоронці після перевірки умов проживання дитини.

Реклама

У прокуратурі додали, що жінка також неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення щодо своєї доньки домашнього насильства психологічного та фізичного характеру. До того ж вона ухилялася від проходження обов’язкової програми для кривдників, яку їй було призначено судом.

«Внаслідок дій матері дитина перебуває у нестабільному психологічному стані, має підвищений рівень тривожності та яскраво виражені емоційні реакції», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що жінка навела лад у квартирі лише після того, як їй було оголошено підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Реклама

Нагадаємо, раніше на Львівщині помер у лікарні 2-річний хлопчик, який виховувався у багатодітній сім’ї. Попередньо встановлено, що причиною смерті було переохолодження.