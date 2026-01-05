- Дата публікації
У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив рідкісний хижак з дитинчам: фото
Цікаво, що під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо рисей декілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного «рисячого етикету».
У Чорнобильському заповіднику на Київщині зафіксували рідкісних хижаків — рись із дитинчам.
Як йдеться у повідомленні заповідника у Facebook, рись із рисеням потрапили до фотопастки.
Співробітники заповідника пояснили, що зима для рисі — не перешкода. Вона чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку.
«Цікавий факт: під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Навіть якщо рисей кілька, вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного „рисячого етикету“, — йдеться у дописі піл фото.
На території Чорнобильського заповідника фотопастки два роки тому вже фіксували наявність рисі євразійської. Цей вид є рідкісним, він зник минулого століття з території українського Полісся. Зазначається, що зараз популяція рисі є цілком сталою на заповідній території.
Раніше повідомлялось, що у Чорнобильському заповіднику помічено новий для Полісся вид хижаків – шакала.