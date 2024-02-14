Відомий дигер попередив, як росіяни можуть скористатися столичним метро

У місті є ворожі агенти, які можуть вдатися до диверсій.

Ворог може використати розгалужене підземелля Києва при ймовірній спробі захоплення міста, так і українська армія при його обороні.

Таку думку висловив відомий блогер-мільйонник Супер Сус у спільному проєкті Укрінформу та ЦПД "Про війну".

Блогер наголосив на тому, що слід звернути увагу на столичне метро, як найбільшу підземну комунікацію столиці, аби убезпечити його від несанкціонованого проникнення.

"Головна підземна артерія Києва – це метро. І так само як трьома гілками метро ходять поїзди, тунелями можна пересуватися й пішки в різні кінці міста. Я не знаю, чи враховують це військові", - сказав дигер.

Також читайте Подоляк озвучив, коли очікувати переламу у війні та що для цього потрібно

Також на його думку, у місті є ворожі агенти, які можуть вдатися до диверсій, хоча зруйнувати тунелі метро буде складно через їхній запас міцності.

"Не так просто завалити тунель метро – там великий запас міцності закладено при будівництві. Але треба усім об’єднуватися й координуватися, щоб спільно вишукувати ворогів. За всі роки радянської влади вони тут дуже сильно понасаджували своїх агентів, і під час війни ті тут спокійно пересуваються", - застеріг Супер Сус.

Нагадаємо, в Україні за цей рік переобладнували укриття - деякі коштували мільйони гривень. Загалом ремонт укриттів в Україні коштував 10 мільярдів гривень. Це - гроші від держави, фондів, меценатів і інших країн.

Читайте також: