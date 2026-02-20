- Дата публікації
У Києві військовий у СЗЧ влаштував різанину: двоє людей поранені
П’яний дезертир поранив перехожого в шию та напав на жінку, яка відмовилася впустити його до себе додому.
У Києві поліція затримала 26-річного дезертира, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив два жорстокі напади у Святошинському районі: напав з ножем на чоловіка та жінку.
Про це повідомила Поліція Києва.
Хронологія нападів
Як повідомили у Святошинському управлінні поліції, першою жертвою став 28-річний киянин. Нетверезий зловмисник спровокував конфлікт на вулиці, вигукуючи нецензурну лайку. У ході суперечки нападник вдарив чоловіка ножем у шию та втік. Потерпілого госпіталізували у критичному стані.
Однак на цьому зловмисник не зупинився. Вже за короткий час на сусідній вулиці він перестрів 56-річну жінку:
Спочатку він запропонував провести її додому.
Біля під’їзду фігурант почав нав’язливо вимагати, щоб жінка впустила його переночувати.
Отримавши категоричну відмову, він дістав ніж і порізав жінці обличчя.
Затримання та особа підозрюваного
Завдяки оперативній роботі наряду поліції (оперативника, дільничного та курсантки НАВС), які патрулювали район, нападника швидко затримали.
Довідка: Підозрюваним виявився 26-річний місцевий мешканець. Встановлено, що він є військовослужбовцем, який на момент вчинення злочину перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).
Правові наслідки
Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство.
Ч. 1 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження.
Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою. За сукупністю злочинів йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
