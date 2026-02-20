ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
2 хв

У Києві військовий у СЗЧ влаштував різанину: двоє людей поранені

П’яний дезертир поранив перехожого в шию та напав на жінку, яка відмовилася впустити його до себе додому.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Військовий СЗЧ

Військовий СЗЧ / © Поліція Києва

У Києві поліція затримала 26-річного дезертира, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив два жорстокі напади у Святошинському районі: напав з ножем на чоловіка та жінку.

Про це повідомила Поліція Києва.

Хронологія нападів

Як повідомили у Святошинському управлінні поліції, першою жертвою став 28-річний киянин. Нетверезий зловмисник спровокував конфлікт на вулиці, вигукуючи нецензурну лайку. У ході суперечки нападник вдарив чоловіка ножем у шию та втік. Потерпілого госпіталізували у критичному стані.

Однак на цьому зловмисник не зупинився. Вже за короткий час на сусідній вулиці він перестрів 56-річну жінку:

  • Спочатку він запропонував провести її додому.

  • Біля під’їзду фігурант почав нав’язливо вимагати, щоб жінка впустила його переночувати.

  • Отримавши категоричну відмову, він дістав ніж і порізав жінці обличчя.

Затримання та особа підозрюваного

Завдяки оперативній роботі наряду поліції (оперативника, дільничного та курсантки НАВС), які патрулювали район, нападника швидко затримали.

Довідка: Підозрюваним виявився 26-річний місцевий мешканець. Встановлено, що він є військовослужбовцем, який на момент вчинення злочину перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Правові наслідки

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  1. Ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство.

  2. Ч. 1 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою. За сукупністю злочинів йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві жінка вдруге за шість років відправила коханого до реанімації. Жінка знову вдарила ножем співмешканця, за якого вже відсиділа термін у два роки.

Дата публікації
Кількість переглядів
649
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie