У Києві сталася бійка за участі цивільного та поліцейського: деталі

Бійка в Києві

У Мережі з’явилися кадри сутички між цивільним і поліцейським у Києві. Чоловіка зупинили для перевірки, натомість він став поводився агресивно.

Про це розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Дата публікації 15:17, 16.03.26

«Правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки, останній на законні вимоги працівників поліції не реагував, поводився агресивно, у зв’язку з чим поліцейський застосував до порушника газ дратівливої дії», — йдеться у коментарі.

На запитання про вік чоловіка та чи перебував він у розшуку в поліції відповіли, що це не встановлено.

«З метою недопущення подальшого загострення ситуації чоловіка відпустили», — додали правоохоронці.

Раніше в Києві на вулиці Бальзака сталася бійка між цивільними, поліцейськими та представниками ТЦК. За даними правоохоронців, під час перевірки військово-облікових документів в одного з чоловіків сталася словесна суперечка з перехожими, а потім почалася штовханина. В поліції зазначили, що нікого з учасників конфлікту не затримували. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.