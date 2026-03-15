У Києві сталася масова бійка з перекриттям дороги: що кажуть у поліції
Поліцейські встановили всіх учасників бійки, які влаштували розбірки посеред Оболонського проспекту.
У Києві сталася масова бійка з перекриттям дороги. Інцидент трапився вчора ввечері на Оболоні. Учасники сутички з’ясовували стосунки посеред Оболонського проспекту.
У поліції Києва ТСН.ua розповіли деталі інциденту.
Іноземець напідпитку чіплявся до групи перехожих, через це і почалась бійка.
«Прибувши на місце події поліцейські встановили учасників інциденту, чоловік від написання заяви відмовився, конфлікт було врегульовано на місці», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.
За інформацією наших джерел, бійку спровокував громадян Туреччини, який був напідпитку.
