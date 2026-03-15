У Києві сталася масова бійка з перекриттям дороги: що кажуть у поліції

У Києві сталася масова бійка з перекриттям дороги. Інцидент трапився вчора ввечері на Оболоні. Учасники сутички з’ясовували стосунки посеред Оболонського проспекту.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли деталі інциденту.

Іноземець напідпитку чіплявся до групи перехожих, через це і почалась бійка.

«Прибувши на місце події поліцейські встановили учасників інциденту, чоловік від написання заяви відмовився, конфлікт було врегульовано на місці», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

За інформацією наших джерел, бійку спровокував громадян Туреччини, який був напідпитку.

Дата публікації 08:59, 15.03.26

