ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

У Білій Церкві біля ТЦК пролунав вибух — перші подробиці (фото)

У Білій Церкві правоохоронці затримали місцевого мешканця, який підірвав гранату поблизу будівлі ТЦК.

Автори публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
У Білій Церкві чоловік підірвав гранату біля ТЦК

© Поліція Київської області

Доповнено додатковими матеріалами

У Білій Церкві на Київщині пролунав вибух біля будівлі ТЦК.

Про це повідомили місцеві пабліки, а згодом підтвердили наші джерела.

Зазначається, що місцевий мешканець підірвав біля приміщення військкомату гранату. Його вже затримали. На місці працюють правоохоронці, територію обстежують, залучено кінологів.

«Близько 18.13 до поліції надійшов виклик про те, що біля ТЦК в місті Біла Церква пролунав вибух. На місце приїхали поліцейські, затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, підірвав біля будівлі ТЦК гранату. Затриманий виявився місцевим мешканцем», — повідомили TСН.ua у відділі комунікацій ГУНП в Київській області.

/ © Поліція Київської області

© Поліція Київської області

За даними правоохоронців, мотиви вчинення підриву гранати з’ясовуються, справу буде розслідувати СБУ. За попередніми даними, постраждалих немає.

/ © Поліція Київської області

© Поліція Київської області

/ © Поліція Київської області

© Поліція Київської області

Нагадаємо, що вчора, 29 квітня, у Білій Церкві затримали працівників ТЦК, які наживалися на мобілізованих.

Також повідомлялося, що сьогодні на Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК та поліції.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie