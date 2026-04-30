У Білій Церкві чоловік підірвав гранату біля ТЦК

У Білій Церкві на Київщині пролунав вибух біля будівлі ТЦК.

Про це повідомили місцеві пабліки, а згодом підтвердили наші джерела.

Зазначається, що місцевий мешканець підірвав біля приміщення військкомату гранату. Його вже затримали. На місці працюють правоохоронці, територію обстежують, залучено кінологів.

«Близько 18.13 до поліції надійшов виклик про те, що біля ТЦК в місті Біла Церква пролунав вибух. На місце приїхали поліцейські, затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, підірвав біля будівлі ТЦК гранату. Затриманий виявився місцевим мешканцем», — повідомили TСН.ua у відділі комунікацій ГУНП в Київській області.

© Поліція Київської області

За даними правоохоронців, мотиви вчинення підриву гранати з’ясовуються, справу буде розслідувати СБУ. За попередніми даними, постраждалих немає.

© Поліція Київської області

© Поліція Київської області

Нагадаємо, що вчора, 29 квітня, у Білій Церкві затримали працівників ТЦК, які наживалися на мобілізованих.

Також повідомлялося, що сьогодні на Рівненщині чоловік відкрив вогонь по ТЦК та поліції.

