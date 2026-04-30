В Белой Церкви возле ТЦК раздался взрыв — первые подробности

Граната. Фото иллюстративное / © Полиция Киевской области

Дополнено новыми материалами

В Белой Церкви на Киевщине раздался взрыв возле здания ТЦК.

Об этом сообщили местные паблики, а затем подтвердили наши источники.

Отмечается, что местный житель взорвал возле помещения военкомата гранату. Его уже задержали. На месте работают полицейские, территорию обследуют, привлечены кинологи.

«Около 18:13 в полицию поступил вызов о том, что возле ТЦК в городе Белая Церковь раздался взрыв. На место приехали полицейские, задержали мужчину, который, по предварительной информации, взорвал возле здания ТЦК гранату. Задержанный оказался местным жителем», — сообщили TСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Киевской области.

По данным правоохранителей, мотивы совершения подрыва гранаты устанавливаются, дело будет расследовать СБУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что вчера, 29 апреля, в Белой Церкви задержали работников ТЦК, которые наживались на мобилизованных.

Также сообщалось, что сегодня в Ровенской области мужчина открыл огонь по ТЦК и полиции.

