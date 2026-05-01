Ночная погоня в Киеве: шесть молодчиков на четырех авто устроили "сафари" на подростков (фото)

В Киеве полицейские задержали пятерых иностранцев и киевлянина, которые из-за конфликта в ресторане избили двух подростков. Иностранцы и один местный «герой» так обиделись из-за ссоры в ресторане, что преследовали авто жертв на четырех машинах. А догнав — жестоко избили.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Приречной неизвестные повредили автомобиль и избили водителя и его пассажира. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, оперативники, бойцы ППОП №1 и патрульные. Правоохранители обнаружили двух пострадавших местных жителей: 18-летнего водителя и его 17-летнего пассажира», — говорится в сообщении полиции.

Как установили полицейские, между двумя компаниями посетителей в ресторане на улице Автозаводской возник конфликт и потасовка. После инцидента одна из компаний покинула заведение и на автомобиле уехала домой. Однако на этом история не завершилась.

Шесть злоумышленников решили «выяснить отношения» и отправились за ними вдогонку на четырех автомобилях. Догнав автомобиль, злоумышленники повредили его — разбили зеркала, стекло и двери, после чего вытащили водителя и несовершеннолетнего пассажира и избили. После совершенного злоумышленники скрылись с места происшествия.

Для перехвата автомобилей злоумышленников была введена специальная полицейская операция. Патрульные полицейские разыскали злоумышленников и задержали их. Ими оказались местный житель и пятеро иностранцев в возрасте от 26 до 33 лет.

Подозреваемые в избиении подростков / © Полиция Киева

Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Разбитый автомобиль подростков / © Полиция Киева

