Київ
231
2 хв

Побилися до крові: в вагоні метро Києва сталася бійка між чоловіками

Столична поліція встановлює учасників інциденту в Київському метрополітені.

Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Бійка у вагоні київського метро

У вагоні метро у Києві спалахнула бійка між пасажирами. Сутичка сталася у вагоні, який прибував на станцію «Позняки» на зеленій гілці підземки.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Судячи з кадрів, які зняли пасажири метро, побилися троє чоловіків. Принаймні вони дуже активно наносили удари один одному.

Один з чоловіків постійно чіплявся за поручні (чи то від руху потягу, чи він надмірного вживання алкоголю) і підтягував спортивні штани, які сповзали з нього.

Пасажири перелякано спостерігали за сутичкою на безпечній відстані, бо «бійці» з закривавленими обличчями постійно переміщувалися по вагону штовхаючи людей.

Чути, як жінка просить чоловіків припинити бійку, а інша погрожує викликом поліції. Але чоловіки не зупинялися поки не відкрилися двері вагону. В цей момент один з учасників бійки б’є іншого по голові.

Двоє учасників бійки пішли, а третій, з розбитим обличчям, лишився сидіти на сидінні.

Ймовірна авторка відео запитує у юнака: «Хлопчику, ти у шоці?», а він відповідає: «Я в шоці».

Такою поведінкою в вагоні були шоковані всі пасажири.

Відео бійки доступне за посиланням.

У поліції Київського метрополітену кажуть, що з’ясовують обставини через які виник конфлікт.

«Подія зареєстрована, з’ясовуємо всі обставини та учасників інциденту. З даного приводу ніхто з пасажирів з скаргами не звертався», — розповіли ТСН.ua у поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у метро в Києві також сталася бійка між пасажирами. У вагоні, який рухався до станції «Політехнічний інститут» виникла суперечка між чоловіками, яка згодом переросла у взаємний обмін ударами.

