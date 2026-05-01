Київ накриє ще одне нашестя стихії з “мінусами”: синоптики розповіли, коли очікувати негоди

Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці 1 травня / © УНІАН

Реклама

Першого травня на жителів столиці та Київської області чекає хмарна погода з помірним денним теплом перед суттєвим потеплінням.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 1 травня хмарну погоду без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки до -3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -2 градусів нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла.

Реклама

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки вночі 2 травня:

на поверхні ґрунту до -2 градусів;

в повітрі до -3 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині вночі 2 травня / © Укргідрометцентр

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 1 травня місцями пройдуть невеликі дощі, вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів тепла.

«Вихідними, 2-3 травня, відчутно потеплішає. А початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну!» — зазначила Діденко.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря коливатиметься від +4 градусів тепла вночі до +10 градусів вище нуля вдень.

Реклама

Погода у Києві 1 травня / © скриншот

Нагадаємо, 30 квітня у кількох областях України випав сніг.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів