Київ накриє ще одне нашестя стихії з “мінусами”: синоптики розповіли, коли очікувати негоди
Попри прохолодний початок місяця, на вихідні синоптики прогнозують значне потепління.
Першого травня на жителів столиці та Київської області чекає хмарна погода з помірним денним теплом перед суттєвим потеплінням.
В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 1 травня хмарну погоду без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
По області вночі очікуються заморозки до -3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -2 градусів нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки вночі 2 травня:
на поверхні ґрунту до -2 градусів;
в повітрі до -3 градусів нижче нуля.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 1 травня місцями пройдуть невеликі дощі, вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів тепла.
«Вихідними, 2-3 травня, відчутно потеплішає. А початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну!» — зазначила Діденко.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря коливатиметься від +4 градусів тепла вночі до +10 градусів вище нуля вдень.
Нагадаємо, 30 квітня у кількох областях України випав сніг.
Читайте також:
Розігріє до +22 градусів: коли до України прийде довгоочікуване потепління
Гороскоп на 1 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли велика ймовірність необдуманих і небезпечних вчинків
