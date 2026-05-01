ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
2 хв

Київ накриє ще одне нашестя стихії з “мінусами”: синоптики розповіли, коли очікувати негоди

Попри прохолодний початок місяця, на вихідні синоптики прогнозують значне потепління.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці 1 травня

Першого травня на жителів столиці та Київської області чекає хмарна погода з помірним денним теплом перед суттєвим потеплінням.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 1 травня хмарну погоду без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки до -3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -2 градусів нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки вночі 2 травня:

  • на поверхні ґрунту до -2 градусів;

  • в повітрі до -3 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині вночі 2 травня / © Укргідрометцентр

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 1 травня місцями пройдуть невеликі дощі, вдень температура повітря становитиме близько +10 градусів тепла.

«Вихідними, 2-3 травня, відчутно потеплішає. А початок наступного тижня подарує Україні розкішну погоду, по-справжньому теплу та сонячну!» — зазначила Діденко.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря коливатиметься від +4 градусів тепла вночі до +10 градусів вище нуля вдень.

Нагадаємо, 30 квітня у кількох областях України випав сніг.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie