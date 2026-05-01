Киев накроет еще одно нашествие стихии с "минусами": синоптики рассказали, когда ожидать непогоды
Несмотря на прохладное начало месяца, на выходные синоптики прогнозируют значительное потепление.
Первого мая жителей столицы и Киевской области ждет облачная погода с умеренным дневным теплом перед существенным потеплением.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют на Киевщине 1 мая облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
По области ночью ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +3 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью 2 мая:
на поверхности почвы до -2 градусов;
в воздухе до -3 градусов ниже нуля.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в столице 1 мая местами пройдут небольшие дожди, днем температура воздуха составит около +10 градусов тепла.
«На выходных, 2-3 мая, ощутимо потеплеет. А начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную!» — отметила Диденко.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет колебаться от +4 градусов тепла ночью до +10 градусов выше нуля днем.
Напомним, 30 апреля в нескольких областях Украины выпал снег
Читайте также:
Разогреет до +22 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление
Гороскоп на 1 мая для всех знаков зодиака: день, когда велика вероятность необдуманных и опасных поступков
