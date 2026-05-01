Киев накроет еще одно нашествие стихии с "минусами": синоптики рассказали, когда ожидать непогоды

Синоптики рассказали, какой будет погода в столице 1 мая / © УНИАН

Первого мая жителей столицы и Киевской области ждет облачная погода с умеренным дневным теплом перед существенным потеплением.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют на Киевщине 1 мая облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По области ночью ожидаются заморозки до -3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +3 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью 2 мая:

на поверхности почвы до -2 градусов;

в воздухе до -3 градусов ниже нуля.

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевщине ночью 2 мая / © Укргидрометцентр

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в столице 1 мая местами пройдут небольшие дожди, днем температура воздуха составит около +10 градусов тепла.

«На выходных, 2-3 мая, ощутимо потеплеет. А начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную!» — отметила Диденко.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температура воздуха будет колебаться от +4 градусов тепла ночью до +10 градусов выше нуля днем.

Погода в Киеве 1 мая

Напомним, 30 апреля в нескольких областях Украины выпал снег

