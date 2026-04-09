Напад на магазин у Києві: рецидивіст побив продавчиню та втік із товаром (відео)

© npu.gov.ua

У Дніпровському районі Києва чоловік побив продавчиню магазину, яка намагалася завадити крадіжці. Зловмисник вибив ногами двері та втік із товаром, але невдовзі був затриманий оперативниками.

Про це повідомила поліція Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про пограбування в одному з магазинів на вулиці Празькій. Як встановили правоохоронці, чоловік складав товари з полиць у рюкзак. Коли продавчині зробили зловмиснику зауваження, він ударив одну з них, після чого ногою розбив скло у вхідних дверях і втік з місця події.

Згодом оперативники встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Це 33-річний киянин, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі, побиття і злочини, пов’язані з наркотиками. Після відбуття покарання чоловік не змінив поведінки та знову вчинив правопорушення.

Слідчі оголосили йому підозру у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Дата публікації 09:50, 09.04.26

