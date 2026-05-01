Зброя / © Freepik

У Києві сталася стрілянина — невідомий відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебувала жінка з дитиною.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За попередніми даними, стрілянину відкрив невідомий чоловік, який пересувався на автомобілі Volkswagen.

Він здійснив постріли по машині, в якій перебувала мати з дитиною.

Внаслідок інциденту жінка та дитина не постраждали.

Ймовірна автівка стрілка / © Фото з відкритих джерел

Як повідомила для «РБК-Україна» речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, інцидент стався на вулиці Мрії, в Святошинському районі. Невідомий здійснив кілька пострілів по авто заявниці, після чого зник з місця події.

Зараз в місті запроваджено орієнтування — правоохоронці розшукують стрільця.

Нагадаємо, на Рівненщині у Дубенському районі 29 квітня близько 17:00 сталася стрілянина: 48-річний чоловік, за даними слідства, відкрив вогонь з автомата по групі оповіщення ТЦК та поліцейському під час перевірки документів у селі Верба. Внаслідок обстрілу двоє осіб дістали поранення, службовий автомобіль було пошкоджено. Підозрюваного затримали, йому інкримінують дезертирство та замах на умисне вбивство кількох осіб, зокрема правоохоронця.

Також на Буковині 29-річний чоловік під час транспортування до мобілізаційного центру напав із ножем на двох працівників ТЦК, завдавши їм ударів у шию. Після цього він пошкодив службове авто та вдарив одного з військових гайковим ключем. Нападника затримали та повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство та в хуліганстві.

