У Києві біля ТРЦ «Ретровіль» виявили тіло чоловіка: що відомо

Реклама

В Києві у вівторок, 28 квітня, біля входу до торговельно-розважального центру «Ретровіль» у Подільському районі виявили тіло чоловіка.

Повідомлення про смерть людини поруч із ТРЦ з’явилися в Мережі, згодом цю інформацію в коментарі ТСН.ua підтвердили в поліції Києва.

«Помер чоловік 1960 року народження. Зі слів очевидців чоловіку стало зле та він впав», — зазначили в поліції.

Реклама

У поліції також зазначили, що під час огляду тіла ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Остаточну причину смерті чоловіка мають з’ясувати після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше біля одного з будинків у Києві виявили тіло чоловіка. У поліції розповіли, що 74-річний чоловік випав з висоти сьомого поверху.

