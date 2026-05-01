Оружие / © Freepik

Реклама

В Киеве произошла стрельба — неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с ребенком.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По предварительным данным, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который передвигался на автомобиле Volkswagen.

Реклама

Он произвел выстрелы по машине, в которой находилась мать с ребенком.

В результате инцидента женщина и ребенок не пострадали.

Вероятная машина стрелка / © Фото из открытых источников

Как сообщила для «РБК-Украина» спикер Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, инцидент произошел на улице Мечты, в Святошинском районе. Неизвестный произвел несколько выстрелов по авто заявительницы, после чего скрылся с места происшествия.

Сейчас в городе введена ориентировка — правоохранители разыскивают стрелка.

Реклама

Чрезвычайные происшествия в Украине — последние новости

Напомним, в Ровенской области в Дубенском районе 29 апреля около 17:00 произошла стрельба: 48-летний мужчина, по данным следствия, открыл огонь из автомата по группе оповещения ТЦК и полицейскому во время проверки документов в селе Верба. В результате обстрела два человека получили ранения, служебный автомобиль был поврежден. Подозреваемый был задержан, ему инкриминируется дезертирство и покушение на умышленное убийство нескольких человек, в том числе правоохранителя.

Также на Буковине 29-летний мужчина во время транспортировки в мобилизационный центр напал с ножом на двух работников ТЦК, нанеся им удары в шею. После этого он повредил служебный автомобиль и ударил одного из военных гаечным ключом. Нападавшего задержали и сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство и в хулиганстве.

Новости партнеров