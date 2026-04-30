У супермаркеті Києва чоловік лякав людей зброєю: перші подробиці

У Києві правоохоронці затримали чоловіка із предметом, схожим на рушницю. Він поводився агресивно в одному із супермаркетів і лякав відвідувачів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Чоловік у супермаркеті лякав людей зброєю — що відомо

Інцидент стався на вулиці Коперника. До поліції звернулися очевидці, які повідомили про підозрілого чоловіка у стані сп’яніння. За їхніми словами, він поводився неадекватно та ходив торговельною залою зі зброєю.

На місце оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці швидко знешкодили порушника та вилучили у нього предмет, схожий на рушницю.

Як з’ясувалося, «зброя» була іграшковою. Чоловік — 40-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Після оформлення матеріалів чоловіка передали до військової служби правопорядку.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Чоловік розпочав рух із вулиці Деміївської та дорогою застрелив чотирьох людей. Згодом узяв заручників і забарикадувався в супермаркеті.

Стрільця ліквідували бійці спецпідрозділу КОРД під час штурму. Через теракт у Києві 18 квітня загинули семеро людей, ще 14 дістали поранення.

Як з’ясувалося, голосіївський стрілець мав офіційний дозвіл на зброю, попри можливі проблеми з психічним станом. Триває перевірка, як він його отримав. Чоловік і раніше демонстрував агресивну поведінку та конфліктував із людьми, однак це не призвело до вилучення у нього зброї. Також обговорюється питання, чи могла трагедія бути попереджена за більш уважної роботи правоохоронців та інших служб. Фахівці наголошують, що подібні випадки ставлять під сумнів готовність системи до можливого розширення доступу цивільних до зброї.

