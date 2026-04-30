В супермаркете Киева мужчина пугал людей оружием: первые подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину с предметом, похожим на ружье. Он вел себя агрессивно в одном из супермаркетов и пугал посетителей.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел на улице Коперника. В полицию обратились очевидцы, которые сообщили о подозрительном мужчине в состоянии опьянения. По их словам, он вел себя неадекватно и ходил по торговому залу с оружием.

На место оперативно прибыли патрульные и следственно оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители быстро обезвредили нарушителя и изъяли у него предмет, похожий на ружье.

Как выяснилось, «оружие» было игрушечным. Мужчина — 40-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. После оформления материалов мужчину передали в военную службу правопорядка.

Стрельба в Киеве 18 апреля

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Мужчина начал движение с улицы Демеевской и по дороге застрелил четырех человек. Затем взял заложников и забаррикадировался в супермаркете.

Стрельца ликвидировали бойцы спецподразделения КОРД во время штурма. Из-за теракта в Киеве 18 апреля погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

Как выяснилось, у голосеевского стрелка было официальное разрешение на оружие, несмотря на возможные проблемы с психическим состоянием. Идет проверка, как он его получил. Мужчина и раньше демонстрировал агрессивное поведение и конфликтовал с людьми, однако это не привело к изъятию у него оружия. Также обсуждается вопрос, могла ли трагедия быть предупреждена при более внимательной работе правоохранителей и других служб. Специалисты отмечают, что подобные случаи подвергают сомнению готовность системы к возможному расширению доступа гражданских к оружию.

