Київ накриє небезпечний удар стихії перед потеплінням: синоптики назвали дату, коли погода зміниться

Синоптики дали прогноз погоди на Київщині 30 квітня / © pexels.com

Мешканцям столичного регіону доведеться підготуватися до холодного четверга, з дощами та небезпечними нічними заморозками, хоча синоптики вже прогнозують сонячне потепління на найближчі вихідні.

На Київщині 30 квітня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, у столиці очікується від +10 до +12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки:

вночі 30 квітня, 1 та 2 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -2 градусів морозу, що відповідає першому рівню небезпечності;

вночі 30 квітня, 1 та 2 травня в повітрі будуть заморозки від 0 до -3, що відповідає другому рівню небезпечності.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині / © Укргідрометцентр

За прогнозом Наталки Діденко, 30 квітня, киянам варто тримати парасолі напоготові — очікується невеликий дощ. Ніч у столиці буде досить холодною, лише +1…+3 градуси, а вдень термометри покажуть скромні +8…+10 градусів тепла.

«1-го травня виявиться ще перехідним днем від холоду до тепла. А ось 2-3 травня теплО вже посміливішає, та й опади навряд чи наважаться завадити нам насолодитися нарешті хоча б несміливим, але перспективним теплом — вихідними очікується суха погода із сонячними проясненнями», — зазначає синопткиня.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, ранок 30 квітня у столиці буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі до +10 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 30 квітня / © скриншот

Нагадаємо, в 29 квітня у Львові зафіксували рекордно низьку температуру повітря, якої не було майже 50 років, окрім того, у місті випав сніг.

