Киев накроет опасный удар стихии перед потеплением: синоптики назвали дату, когда погода изменится

Синоптики дали прогноз погоды на Киевщине 30 апреля / © pexels.com

Жителям столичного региона придется подготовиться к холодному четвергу, с дождями и опасными ночными заморозками, хотя синоптики уже прогнозируют солнечное потепление на ближайшие выходные.

На Киевщине 30 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области днем будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, в столице ожидается от +10 до +12 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках:

ночью 30 апреля, 1 и 2 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов мороза, что соответствует первому уровню опасности;

ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в воздухе будут заморозки от 0 до -3, что соответствует второму уровню опасности.

Синоптики предупреждают о заморозках на Киевщине / © Укргидрометцентр

По прогнозу Наталки Диденко, 30 апреля, киевлянам стоит держать зонты наготове — ожидается небольшой дождь. Ночь в столице будет довольно холодной, всего +1…+3 градуса, а днем термометры покажут скромные +8…+10 градусов тепла.

«1-го мая окажется еще переходным днем от холода к теплу. А вот 2-3 мая тепло уже посмелеет, да и осадки вряд ли осмелятся помешать нам насладиться наконец хотя бы несмелым, но перспективным теплом — на выходных ожидается сухая погода с солнечными прояснениями», — отмечает синоптик.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, утро 30 апреля в столице будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +10 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 30 апреля

Напомним, в 29 апреля во Львове зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха, которой не было почти 50 лет, кроме того, в городе выпал снег.

