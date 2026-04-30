У Києві оголошено повітряну тривогу: що летить

У Києві в ніч проти 30 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляють офіційні джерела.

Зазначається, що БпЛА рухаються в напрямку столиці. У зв’язку з цим мешканців закликають негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.

Міська влада та сили ППО працюють над ліквідацією загрози. Інформація уточнюється.

