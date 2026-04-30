В Киеве объявлена воздушная тревога: что летит

ПВО / © Associated Press

Реклама

В Киеве в ночь на 30 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщают официальные источники.

Отмечается, что БПЛА двигаются в направлении столицы. В этой связи жителей призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

Реклама

Городские власти и силы ПВО работают над ликвидацией угрозы. Информация уточняется.

Новости партнеров