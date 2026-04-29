ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Київ накриє небезпечна стихія: синоптики попередили, коли "розгуляється" негода

Сильні заморозки очікуються на Київщині. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Погода

У найближчі три доби на Київщині очікуються сильні заморозки до 0-3° та денна температура в межах 8-13° тепла. Через небезпечні метеорологічні явища в регіоні запроваджено помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві та області

За даними синоптиків, погода найближчими днями буде мінливо хмарною. У нічний час опадів не передбачається. Проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурний режим та загрози:

  • Київська область (II рівень небезпечності — помаранчевий): вночі 30 квітня, 1 та 2 травня очікуються заморозки у повітрі від 0° до 3°. Температура вдень становитиме 8-13° тепла.

  • Місто Київ (I рівень небезпечності — жовтий): у нічні години температура повітря прогріється до 1-3° тепла, проте на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-2°. Вдень у столиці очікується 10-12° тепла.

Погода у Києві та області на 30 квітня. / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області на 30 квітня. / © Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть мати негативні наслідки для сільськогосподарських культур. Закликаємо мешканців регіону враховувати прогноз під час планування робіт на відкритому повітрі.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.

Раніше ми писали, що завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.

До слова, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie