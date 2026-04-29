Київ накриє небезпечна стихія: синоптики попередили, коли "розгуляється" негода
Сильні заморозки очікуються на Київщині. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
У найближчі три доби на Київщині очікуються сильні заморозки до 0-3° та денна температура в межах 8-13° тепла. Через небезпечні метеорологічні явища в регіоні запроваджено помаранчевий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода у Києві та області
За даними синоптиків, погода найближчими днями буде мінливо хмарною. У нічний час опадів не передбачається. Проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температурний режим та загрози:
Київська область (II рівень небезпечності — помаранчевий): вночі 30 квітня, 1 та 2 травня очікуються заморозки у повітрі від 0° до 3°. Температура вдень становитиме 8-13° тепла.
Місто Київ (I рівень небезпечності — жовтий): у нічні години температура повітря прогріється до 1-3° тепла, проте на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-2°. Вдень у столиці очікується 10-12° тепла.
Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть мати негативні наслідки для сільськогосподарських культур. Закликаємо мешканців регіону враховувати прогноз під час планування робіт на відкритому повітрі.
Нагадаємо, у Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.
Раніше ми писали, що завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.
До слова, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.