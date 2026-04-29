Київ накриє небезпечна стихія: синоптики попередили, коли "розгуляється" негода

Погода

Реклама

У найближчі три доби на Київщині очікуються сильні заморозки до 0-3° та денна температура в межах 8-13° тепла. Через небезпечні метеорологічні явища в регіоні запроваджено помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві та області

За даними синоптиків, погода найближчими днями буде мінливо хмарною. У нічний час опадів не передбачається. Проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Реклама

Температурний режим та загрози:

Київська область (II рівень небезпечності — помаранчевий): вночі 30 квітня, 1 та 2 травня очікуються заморозки у повітрі від 0° до 3°. Температура вдень становитиме 8-13° тепла.

Місто Київ (I рівень небезпечності — жовтий): у нічні години температура повітря прогріється до 1-3° тепла, проте на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-2°. Вдень у столиці очікується 10-12° тепла.

Погода у Києві та області на 30 квітня. / © Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть мати негативні наслідки для сільськогосподарських культур. Закликаємо мешканців регіону враховувати прогноз під час планування робіт на відкритому повітрі.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.

Раніше ми писали, що завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.

Реклама

До слова, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.

Новини партнерів