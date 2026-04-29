Киев накроет опасная стихия: синоптики предупредили, когда "разгуляется" непогода

Сильные заморозки ожидаются в Киевской области. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Руслана Сивак
Погода

В ближайшие трое суток в Киевской области ожидаются сильные заморозки до 0-3° и дневная температура в пределах 8-13° тепла. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе введен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве и области

По данным синоптиков, погода в ближайшие дни будет облачной. В ночные часы осадков не предполагается. Но днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преобладать северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим и угрозы:

  • Киевская область (II уровень опасности — оранжевый): ночью 30 апреля, 1 и 2 мая ожидаются заморозки в воздухе от 0° до 3°. Температура днем будет 8-13° тепла.

  • Киев (I уровень опасности — желтый): в ночные часы температура воздуха прогреется до 1-3° тепла, однако на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-2°. Днем в столице ожидается 10-12 градусов тепла.

Погода в Киеве и области на 30 апреля. / © Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут иметь негативные последствия для сельскохозяйственных культур. Призываем жителей региона учитывать прогноз при планировании работ на открытом воздухе.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, во Львовской области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремальных заморозков. В ближайшие дни ожидается сильный мороз до -8°.

Ранее мы писали, что завершение апреля в Украине принесет дожди и холодный воздух, но май начнется с приятных перемен. В некоторых регионах температура поднимется до +20 градусов.

К слову, апрель этого года претендует на статус одного из самых суровых за последние 30 лет из-за длительных периодов холода и снежных аномалий.

