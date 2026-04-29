Киев накроет опасная стихия: синоптики предупредили, когда "разгуляется" непогода

В ближайшие трое суток в Киевской области ожидаются сильные заморозки до 0-3° и дневная температура в пределах 8-13° тепла. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе введен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, погода в ближайшие дни будет облачной. В ночные часы осадков не предполагается. Но днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преобладать северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим и угрозы:

Киевская область (II уровень опасности — оранжевый): ночью 30 апреля, 1 и 2 мая ожидаются заморозки в воздухе от 0° до 3°. Температура днем будет 8-13° тепла.

Киев (I уровень опасности — желтый): в ночные часы температура воздуха прогреется до 1-3° тепла, однако на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-2°. Днем в столице ожидается 10-12 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут иметь негативные последствия для сельскохозяйственных культур. Призываем жителей региона учитывать прогноз при планировании работ на открытом воздухе.

Напомним, во Львовской области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремальных заморозков. В ближайшие дни ожидается сильный мороз до -8°.

Ранее мы писали, что завершение апреля в Украине принесет дожди и холодный воздух, но май начнется с приятных перемен. В некоторых регионах температура поднимется до +20 градусов.

К слову, апрель этого года претендует на статус одного из самых суровых за последние 30 лет из-за длительных периодов холода и снежных аномалий.

