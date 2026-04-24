Київ накриває небезпечна стихія та "холодяка": синоптики розповіли, коли вдарить негода
Столицю та Київську область накриє хвиля арктичного холоду, яка принесе нічні заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки та закликають бути обережними через сильний вітер.
У п’ятницю, 24 квітня, столицю та Київську область накриє хвиля похолодання з нічними заморозками до -3 градусів та шквалистим північно-західним вітром.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 24 квітня день пройде без опадів, проте є небезпека від сильного північно-західного вітру.
«Найближчої ночі знову холодяка, хай воно сказиться, можливі заморозки, вдень у п’ятницю +8, +9 градусів», — зазначила метеорологиня на своїй сторінці у Facebook.
Тим часом в Українському гідрометцентрі прогнозують 24 квітня в Київській області та Києві хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +12 градусів тепла. У столиці вночі очікується від +1 до +3 градусів тепла, вдень — від +10 до +12 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про заморозки. Вночі 24 квітня по Києву на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2 градусів морозу. У місті оголошено І рівень небезпечності, жовтий. По області заморозки в повітрі становитимуть до -3 градусів морозу, в регіоні оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
За даними погодного порталу Sinoptik, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі до +10 градусів тепла вдень.
