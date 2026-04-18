У Києві невідомий відкрив вогонь по людях: є жертви (чутливі фото 18+)

За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Швидка допомога

Швидка допомога / © УНІАН

У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.

Про це повідомила поліція Києва у Telegram.

Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені.

Кількість постраждалих уточнюється.

На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Інформація оновлюватиметься.

Обережно, чутливі фото 18+

Перші фото поранених в результаті перестрілки в Києві / © із соцмереж

Очевидці у соцмережах повідомляють, що «Велмарт» на Голосіївському проспекті оточено спецслужбами: всередині заручники — звичайні люди, які прийшли за покупками.

Серед поранених є дитина

Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі — дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих», — зазначив Кличко.

Бійці КОРД готуються розпочати штурм «Велмарту».

Нагадаємо, 10 квітня у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Новина доповнюється
