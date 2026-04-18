У Києві невідомий відкрив вогонь по людях: є жертви (чутливі фото 18+)
За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені.
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.
Про це повідомила поліція Києва у Telegram.
Правоохоронці проводять спецоперацію по затриманню злочинця.
Кількість постраждалих уточнюється.
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.
Інформація оновлюватиметься.
Обережно, чутливі фото 18+
Очевидці у соцмережах повідомляють, що «Велмарт» на Голосіївському проспекті оточено спецслужбами: всередині заручники — звичайні люди, які прийшли за покупками.
Серед поранених є дитина
Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі — дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих», — зазначив Кличко.
Бійці КОРД готуються розпочати штурм «Велмарту».
Нагадаємо, 10 квітня у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.