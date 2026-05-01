У Києві 18-річний молодик накинувся на жінку з арматурою: деталі, фото

Жінка розповіла, що до неї підійшов знайомий та почав бити її арматурою та металевим ключем по голові та тулубу, після цього він вирвав з її рук мобільний телефон і втік.

Місце скоєння злочину

Місце скоєння злочину / © Поліція Києва

У Києві 18-річний хлопець напав на жінку — він вдарив її по голові арматурою та відібрав телефон.

Про це повідомила поліція Києва.

«До поліції Києва надійшло повідомлення від 48-річної місцевої мешканки про напад на неї у підвалі житлового будинку по вулиці Керченській, що у Солом’янському районі. Жінка розповіла, що до неї підійшов знайомий та почав бити її металевим ключем по голові та тулубу. Після цього він вирвав з її рук мобільний телефон і втік», — повідомили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник — 18-річний місцевий мешканець, і упродовж кількох годин розшукали його. Хлопця затримали, знаряддя злочину, а також викрадений телефон вилучено як речовий доказ.

18-річний нападник / © Поліція Києва

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — пограбування, поєднане із насильством, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

Знаряддя злочину / © Поліція Києва

За скоєне фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі.

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві рецидивіст напав на магазин, побив продавчиню та втік із товаром.

