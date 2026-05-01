- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві 18-річний молодик накинувся на жінку з арматурою: деталі, фото
Жінка розповіла, що до неї підійшов знайомий та почав бити її арматурою та металевим ключем по голові та тулубу, після цього він вирвав з її рук мобільний телефон і втік.
У Києві 18-річний хлопець напав на жінку — він вдарив її по голові арматурою та відібрав телефон.
Про це повідомила поліція Києва.
«До поліції Києва надійшло повідомлення від 48-річної місцевої мешканки про напад на неї у підвалі житлового будинку по вулиці Керченській, що у Солом’янському районі. Жінка розповіла, що до неї підійшов знайомий та почав бити її металевим ключем по голові та тулубу. Після цього він вирвав з її рук мобільний телефон і втік», — повідомили у поліції.
Правоохоронці з’ясували, що зловмисник — 18-річний місцевий мешканець, і упродовж кількох годин розшукали його. Хлопця затримали, знаряддя злочину, а також викрадений телефон вилучено як речовий доказ.
Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — пограбування, поєднане із насильством, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.
За скоєне фігурантові загрожує до десяти років позбавлення волі.
На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.
