У центрі Києва чоловік з пістолетом накинувся на людей посеред вулиці: деталі

Пістолет, який вилучили у п’яного стрільця / © Поліція Києва

Реклама

У Києві п’яний чоловік гуляв вулицями із пістолетом та направляв його на перехожих.

Про це повідомила поліція Києва.

«Днями до поліції Києва надійшов виклик від перехожих, які повідомили, що по бульвару Верховної Ради ходить невідомий із зброєю в руках. На місці події правоохоронці з’ясували, що жінка на вулиці помітила 31-річного киянина напідпитку із пістолетом у руці. Не на жарт злякавшись, киянка звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Поліцейські затримали чоловіка з пістолетом.

Крім того, чоловіка перевірили на стан сп’яніння — прилад «Драгер» показав 2,26 проміле алкоголю в крові.

«Дізнавачі вилучили у затриманого пневматичний пістолет та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю», — повідомили у поліції.

П’яний стрілець / © Поліція Києва

За вчинене хуліганство чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Реклама

Реклама

Новини партнерів