У центрі Києва чоловік з пістолетом накинувся на людей посеред вулиці: деталі
Поліцейські затримали 31-річного дебошира з 2,26 проміле алкоголю в крові, який на бульварі Верховної Ради погрожував людям пневматичним пістолетом.
У Києві п’яний чоловік гуляв вулицями із пістолетом та направляв його на перехожих.
Про це повідомила поліція Києва.
«Днями до поліції Києва надійшов виклик від перехожих, які повідомили, що по бульвару Верховної Ради ходить невідомий із зброєю в руках. На місці події правоохоронці з’ясували, що жінка на вулиці помітила 31-річного киянина напідпитку із пістолетом у руці. Не на жарт злякавшись, киянка звернулася до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали чоловіка з пістолетом.
Крім того, чоловіка перевірили на стан сп’яніння — прилад «Драгер» показав 2,26 проміле алкоголю в крові.
«Дізнавачі вилучили у затриманого пневматичний пістолет та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю», — повідомили у поліції.
За вчинене хуліганство чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.
В Україні все частіше стаються стрілянини — останні новини
Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.
ТСН дізналась про голосієвського стрільця неочікувану правду.
Крім того у Харкові на станції метро «Історичний музей» п’яний чоловік стріляв зі стартового пістолета.
Раніше у Хмельницькому сталася стрілянина у дворі житлового будинку. Чоловік стріляв зі стартового пістолета.