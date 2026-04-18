«Казав, що служив у структурах»: сусіди розповіли нові шокувальні деталі про київського стрільця
Що саме приховував від мешканців будинку стрілець і чому його «інтелігентність» виявилася лише маскою — сусіди розповли ТСН.
Сусіди стрільця, який влаштував розправу в Голосіївському районі Києва, розповіли, що саме приховував від свого оточення нападник.
З сусідами поспілкувалася ТСН.
І якщо одна сусідка запевняла, що стрілець мав вигляд, як «дядько інтелігентний», по якому «ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк», інші визнають — чоловік дійсно був підозрілим.
Одна мешканка на питання, чи складав він враження неадекватної людини, відповіла, що «таке було».
«Я можу багато чого говорити, тому що я не все ще розповіла поліції, але враження про нього „не дуже“ складалося… Він завжди казав, що він служив структурах якихось», — каже сусідка.
Інша мешканка, яка переїхала до Києва з окупованої території, розповідає, що стрілець був замкнутий і не спілкувався з сусідами. Лише вітався біля під’їзду чи на сходовій клітині і все. Чи були у нього проросійські настрої, жінке не знає, що каже — ніколи з ним ні про що не спілкувалася.
«Він такий трошки замкнутий. І ото ми, коли тут сидимо, то ж я собакою, то він просто поздоровкається і пішов», — зазначає вона.
А от третя мешканка певна, що він був «засланим агентом».
«Я ніколи б не подумала, що це він міг такн зробити. Ну так, по всьому, що мені здається, що він засланий сюди, російськими цими (спецслужбами — Ред.)», — розповідає вона.
Жінка підтверджує, що стрілець мав проросійські погляди і висловлював їх.
«Ну, по всьому, що він сюди засланий, тому що він не хотів з ким то спілкуватися, а так ото, як я сюди на вулиці сижу, так він мене наглядно знав, то „здрастє“ сказав і побіг, і побіг. А так, щоб він з людьми, там, сусідами він не з ким спілкувався», — зазначає сусідка.
Стрілянина у Києві: останні новини
Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.
Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.
Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин. За його словами, стрілець раніше притягувався до кримінальної відповідальності, довгий час проживав на Донеччині та народився в Росії.