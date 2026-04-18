ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
787
Час на прочитання
2 хв

«Казав, що служив у структурах»: сусіди розповіли нові шокувальні деталі про київського стрільця

Що саме приховував від мешканців будинку стрілець і чому його «інтелігентність» виявилася лише маскою — сусіди розповли ТСН.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Сусіди стрільця з Голосієва діляться шокуючими подробицями його поведінки

© ТСН

Сусіди стрільця, який влаштував розправу в Голосіївському районі Києва, розповіли, що саме приховував від свого оточення нападник.

З сусідами поспілкувалася ТСН.

І якщо одна сусідка запевняла, що стрілець мав вигляд, як «дядько інтелігентний», по якому «ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк», інші визнають — чоловік дійсно був підозрілим.

Одна мешканка на питання, чи складав він враження неадекватної людини, відповіла, що «таке було».

«Я можу багато чого говорити, тому що я не все ще розповіла поліції, але враження про нього „не дуже“ складалося… Він завжди казав, що він служив структурах якихось», — каже сусідка.

Інша мешканка, яка переїхала до Києва з окупованої території, розповідає, що стрілець був замкнутий і не спілкувався з сусідами. Лише вітався біля під’їзду чи на сходовій клітині і все. Чи були у нього проросійські настрої, жінке не знає, що каже — ніколи з ним ні про що не спілкувалася.

«Він такий трошки замкнутий. І ото ми, коли тут сидимо, то ж я собакою, то він просто поздоровкається і пішов», — зазначає вона.

А от третя мешканка певна, що він був «засланим агентом».

«Я ніколи б не подумала, що це він міг такн зробити. Ну так, по всьому, що мені здається, що він засланий сюди, російськими цими (спецслужбами — Ред.)», — розповідає вона.

Жінка підтверджує, що стрілець мав проросійські погляди і висловлював їх.

«Ну, по всьому, що він сюди засланий, тому що він не хотів з ким то спілкуватися, а так ото, як я сюди на вулиці сижу, так він мене наглядно знав, то „здрастє“ сказав і побіг, і побіг. А так, щоб він з людьми, там, сусідами він не з ким спілкувався», — зазначає сусідка.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин. За його словами, стрілець раніше притягувався до кримінальної відповідальності, довгий час проживав на Донеччині та народився в Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
787
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie