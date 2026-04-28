Київ накриє холодний циклон: синоптики попередили про заморозки та опади

Столиця опинилася під впливом холодного циклону, який принесе нічні заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 28 квітня

Синоптики попереджають киян про різке похолодання та нічні заморозки, які супроводжуватимуться похмурою погодою з можливими опадами.

У вівторок, 28 квітня, у Києві та на території області переважатиме мінлива хмарність, повідомляють в Укргідрометцентрі. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень подекуди можливий дрібний дощ. Віте дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі очікується від 0 до -3 морозу, а вдень повітря прогріється лише до +6…+11 градусів тепла. Безпосередньо у столиці нічна температура триматиметься в межах від +1 до +3 градусів тепла, а денна не підніметься вище позначки +10.

Синоптики попереджають про складні метеорологічні умови. У Києві 28 квітня очікуються приморозки на ґрунті, а в наступні дві доби (29 та 30 квітня) — заморозки до -2 вже у повітрі, через що введено «жовтий» рівень небезпеки. На Київщині нічні морози сягатимуть до -3 протягом усіх трьох дат, що відповідає «помаранчевому» рівню небезпечності.

Синоптики поперджають про заморозки на Київщині / © Укргідрометцентр

За даними погодного порталу Sinoptik, протягом дня погода у столиці буде похмурою. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +4 градусів тепла вночі до +9 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 28 квітня / © скриншот

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у травні.

Читайте також:

