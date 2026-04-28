Киев накроет холодный циклон: синоптики предупредили о заморозках и осадках
Столица оказалась под влиянием холодного циклона, который принесет ночные заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Синоптики предупреждают киевлян о резком похолодании и ночных заморозках, которые будут сопровождаться пасмурной погодой с возможными осадками.
Во вторник, 28 апреля, в Киеве и на территории области будет преобладать переменная облачность, сообщают в Укргидрометцентре. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем местами возможен мелкий дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью ожидается от 0 до -3 мороза, а днем воздух прогреется лишь до +6…+11 градусов тепла. Непосредственно в столице ночная температура будет держаться в пределах от +1 до +3 градусов тепла, а дневная не поднимется выше отметки +10.
Синоптики предупреждают о сложных метеорологических условиях. В Киеве 28 апреля ожидаются заморозки на почве, а в последующие двое суток (29 и 30 апреля) — заморозки до -2 уже в воздухе, из-за чего введен «желтый» уровень опасности. На Киевщине ночные морозы будут достигать до -3 в течение всех трех дат, что соответствует «оранжевому» уровню опасности.
По данным погодного портала Sinoptik, в течение дня погода в столице будет пасмурной. Без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +4 градусов тепла ночью до +9 градусов тепла днем.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае.
