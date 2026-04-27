- Киев
- 153
- 2 мин
Теракт в Киеве: зарегистрирована петиция о почитании памяти дворника-героя Александра Перги
Киевляне собирают подписи, чтобы увековечить память дворника, который закрыл ребенка во время теракта в Голосеевском районе.
В Киеве предлагают почтить память дворника Александра Перги, который ценой собственной жизни спас ребенка во время теракта в Голосеевском районе, прикрыв собственным телом.
Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.
По состоянию на момент публикации новости метиция собрала уже более 3 тысяч подписей из необходимых 6 тысяч.
«Прошу Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию официально отметить Александра Григорьевича Пергу, который во время теракта на улице Демеевской в Голосеевском районе города Киева закрыл собой ребенка и ценой собственной жизни спас его. Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав своей жизнью», — говорится в петиции.
Автор петиции предлагает установить мемориальную скульптуру или памятный знак на месте трагедии, а также присвоить Александру Перге городское отличие посмертно или официально публично почтить его подвиг на уровне Киева.
«Поступок Александра Григорьевича Перги заслуживает официального признания и сохранения в городской памяти», — добавила автор петиции.
Напомним, что теракт в Киеве 18 апреля унес жизни 7 человек.
Среди них — Александр Григорьевич Перга, для местных — просто дядя Саша. Он работал дворником. В тот день, когда полицейские покинули место происшествия, Александр Григорьевич закрыл собой ребенка, спас ему жизнь.
Коллеги вспоминают: он уже был на пенсии, но все равно хотел работать и быть полезным людям. Не сидел без дела — помогал, заботился о дворе и жильцах.