Теракт в Киеве: зарегистрирована петиция о почитании памяти дворника-героя Александра Перги

Теракт в Киеве: киевляне призывают официально признать подвиг дворника, который ценой собственной жизни спас ребенка

В Киеве предлагают почтить память дворника Александра Перги, который ценой собственной жизни спас ребенка во время теракта в Голосеевском районе, прикрыв собственным телом.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

По состоянию на момент публикации новости метиция собрала уже более 3 тысяч подписей из необходимых 6 тысяч.

«Прошу Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию официально отметить Александра Григорьевича Пергу, который во время теракта на улице Демеевской в Голосеевском районе города Киева закрыл собой ребенка и ценой собственной жизни спас его. Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав своей жизнью», — говорится в петиции.

Автор петиции предлагает установить мемориальную скульптуру или памятный знак на месте трагедии, а также присвоить Александру Перге городское отличие посмертно или официально публично почтить его подвиг на уровне Киева.

«Поступок Александра Григорьевича Перги заслуживает официального признания и сохранения в городской памяти», — добавила автор петиции.

Напомним, что теракт в Киеве 18 апреля унес жизни 7 человек.

Среди них — Александр Григорьевич Перга, для местных — просто дядя Саша. Он работал дворником. В тот день, когда полицейские покинули место происшествия, Александр Григорьевич закрыл собой ребенка, спас ему жизнь.

Коллеги вспоминают: он уже был на пенсии, но все равно хотел работать и быть полезным людям. Не сидел без дела — помогал, заботился о дворе и жильцах.

