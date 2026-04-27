- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 2 хв
Теракт у Києві: зареєстровано петицію про вшанування пам’яті двірника-героя Олександра Перги
Кияни збирають підписи, щоб увічнити пам’ять двірника, який закрив собою дитину під час теракту у Голосіївському районі.
У Києві пропонують вшанувати пам’ять двірника Олександра Перги, який ціною власного життя врятував дитину під час теракту у Голосіївському районі, прикривши власним тілом.
Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
Станом на момент публікації новини метиція зібрала вже понад 3 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч.
«Прошу Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію офіційно вшанувати Олександра Григоровича Пергу, який під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі міста Києва закрив собою дитину та ціною власного життя врятував її. Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям», — йдеться у петиції.
Авторка петиції пропонує встановити меморіальну скульптуру або пам’ятний знак на місці трагедії, а також присвоїти Олександру Перзі міську відзнаку посмертно, чи офіційно публічно вшанувати його подвиг на рівні Києва.
«Вчинок Олександра Григоровича Перги заслуговує на офіційне визнання та збереження в міській пам’яті», — додала авторка петиції.
Нагадаємо, що теракт у Києві 18 квітня забрав життя 7 людей.
Серед них — Олександр Григорович Перга, для місцевих — просто дядя Саша. Він працював двірником. Того дня, коли поліцейські залишили місце події, Олександр Григорович закрив собою дитину, врятувавши їй життя.
Колеги згадують: він уже був на пенсії, але однаково хотів працювати і бути корисним людям. Не сидів без діла — допомагав, дбав про двір і мешканців.