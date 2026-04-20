Теракт у Києві: кількість загиблих зросла

Теракт у Києві 18 квітня / © Національна поліція Києва

Унаслідок теракту в Києві, що трапився 18 квітня, у суботу, відомо про щонайменше сімох загиблих. У лікарні від численних поранень помер 62-річний чоловік.

Про це повідомили у КМДА для Київ24.

Кількість загиблих унаслідок теракту в Києві зросла

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан повідомила, що у лікарнях столиці перебувають ще семеро постраждалих від стрілянини.

На щастя, постраждала дитина перебуває у задовільному стані, а її мати вже прийшла до тями.

Четверо постраждалих перебувають у реанімації в тяжкому стані. Двох людей перевели до відділення політравм.

Учора, 19 квітня, у лікарні помер 62-річний чоловік. Його не змогли врятувати лікарі.

«Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося», — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Загалом від теракту у столиці відомо про сімох загиблих.

Теракт у Києві — останні новини

Через непрофесійні дії поліціянтів під час теракту начальник патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Очевидці теракту розповіли, що кричали нападнику зупинитися, однак він не слухав. Сусіди стрільця також пригадали зустрічі з ним. Вони розповіли, що стрілець вихвалявся своєю зброєю і заявляв, що «сам може вбити кого завгодно».

Щодо працівників поліції, які втекли під час теракту, відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

Також журналістів запустили до квартири нападника. Там знайшли купу документів російською мовою та, ймовірно, документи з суду.