Приїхав з початком війни: сусіди про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
Мешканці будинку розповіли, що стрілець, який розстріляв людей у Києві, роками жив поруч із ними, не викликаючи жодних підозр.
Мешканка будинку у Голосіївському районі Києва, яка є сусідкою зловмисника, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті, розповіла деталі про нападника.
Про це передають Новини.LIVE.
«Я його наглядно знаю цього мужчину, він такий дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк. Завжди з рюкзаком. Завжди поздоровкається. Він так особливо не спілкувався з людьми. Просто привітався і пішов», — зазначила сусідка
За словами жінки, чоловік жив один, а квартиру купив ще «десь 10 років тому».
«Напевно тоді він купив квартиру, як в Донецьку війна почалася, і він видно тоді приїхав сюди, він жив, у сім’ї у нього тут не було», — сказала сусідка.
Стрілянина у Києві: останні новини
Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.
Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.
За даними мера Києва Віталія Кличка, загинули 6 людей.
Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.