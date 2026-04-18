Приїхав з початком війни: сусіди про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві

Мешканці будинку розповіли, що стрілець, який розстріляв людей у Києві, роками жив поруч із ними, не викликаючи жодних підозр.

«Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк»: сусіди стрільця, який влаштував розправу в Голосіївському районі Києва, вражені його вчинком.

"Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк": сусіди стрільця, який влаштував розправу в Голосіївському районі Києва, вражені його вчинком.

Мешканка будинку у Голосіївському районі Києва, яка є сусідкою зловмисника, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті, розповіла деталі про нападника.

Про це передають Новини.LIVE.

«Я його наглядно знаю цього мужчину, він такий дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь бандюк. Завжди з рюкзаком. Завжди поздоровкається. Він так особливо не спілкувався з людьми. Просто привітався і пішов», — зазначила сусідка

За словами жінки, чоловік жив один, а квартиру купив ще «десь 10 років тому».

«Напевно тоді він купив квартиру, як в Донецьку війна почалася, і він видно тоді приїхав сюди, він жив, у сім’ї у нього тут не було», — сказала сусідка.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.

Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

За даними мера Києва Віталія Кличка, загинули 6 людей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.

