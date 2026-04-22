За патрульних, які втекли під час теракту в Києві, внесли заставу

За патрульних внесли заставу

Реклама

Патрульні, які втекли під час теракту у Києві 18 квітня, вийдуть з-під арешту. За них внесли заставу — по 266 тисяч гривень за кожного.

Про це повідомили у правоохоронних органах, пише Українська правда.

За патрульних, яких підозрюють у службовій недбалості, внесли заставу

Повідомляється, що патрульні, яких підозрюють у службовій недбалості після теракту у столиці, вийдуть під заставу. За патрульних Михайла Дробницького та Анну Дудіну вже внесли визначену судом заставу.

Реклама

За кожного внесли по 266 тисяч гривень.

Заставу внесли сьогодні, 22 квітня. Наразі невідомо, хто саме це зробив.

У прокуратурі підтвердили, що заставу внесли насправді.

Учора, 21 квітня, Печерський районний суд відправив двох патрульних під варту на 60 днів з можливістю внесення застави. Вони підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Реклама

Сторона захисту просила про пом’якшення обмежень — встановити їм нічний домашній арешт.

Що відомо про втечу патрульних під час теракту

19 квітня у Мережу потрапило відео з камер відеоспостереження, на якому було видно, що в момент скоєння теракту двоє патрульних були на місці подій. Почувши постріли, вони розбіглися замість того, аби врятувати людей.

Унаслідок цього стрілець вбив щонайменше двох людей — двірника Олександра Григоровича, який врятував життя хлопчику, а також батька цього хлопчика.

На суді підозрювана Анни Дудіна заявила, що не бачила терориста. А тому, почувши постріли, почала шукати собі укриття. Напарник Анни, Михайло Дробницький, заявив, що опинився під прицільним вогнем нападника, тому змушений був шукати укриття.