У Києві чоловік надсилав вогнепальну зброю з фронту замовникам поштою: що відомо (фото)

Зловмисник реалізовував гвинтівки та пістолети-кулемети / © Поліція Києва

У Києві чоловік продавав вогнепальну зброю через поштові відправлення.

Про це повідомила поліція Києва.

Оперативники Шевченківського управління поліції отримали інформацію про те, що один з місцевих мешканців торгує вогнепальною зброєю.

Встановлено, що фігурант підшукував «клієнтів», які мали намір придбати зброю через Інтернет, та після повної оплати відправляв їм «товар» по пошті. Зокрема, він просив свою дружину відносити посилки на пошту для відправки замовникам.

Чоловік надсилав поштою гвинтівки та пістолети-кулемети / © Поліція Києва

Чоловік надсилав поштою гвинтівки та пістолети-кулемети / © Поліція Києва

Чоловік надсилав поштою гвинтівки та пістолети-кулемети / © Поліція Києва

Чоловік надсилав поштою гвинтівки та пістолети-кулемети / © Поліція Києва

Правоохоронці задокументували продаж ділком пістолета-кулемета та гвинтівки. Суми, отримані від незаконного продажу, сягали від 7 до 18 тисяч гривень за одну одиницю. Встановлено, що зброя трофейна, яку ділок знаходив у зоні проведення бойових дій.

Наразі слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

