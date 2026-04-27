В Киеве мужчина присылал огнестрельное оружие с фронта заказчикам по почте: что известно (фото)

Злоумышленник реализовывал винтовки и пистолеты-пулеметы / © Полиция Киева

В Киеве мужчина продавал огнестрельное оружие из-за почтовых отправлений.

Об этом сообщила полиция Киева.

Оперативники Шевченковского управления полиции получили информацию о том, что один из местных жителей торгует огнестрельным оружием.

Установлено, что фигурант подыскивал «клиентов», намеревавшихся приобрести оружие через Интернет, и после полной оплаты отправлял им «товар» по почте. В частности, он просил свою жену относить посылки на почту для отправки заказчикам.

Мужчина присылал по почте винтовки и пистолеты-пулеметы / © Полиция Киева

Правоохранители задокументировали продажу дельцом пистолета-пулемета и винтовки. Суммы, полученные от незаконных продаж, достигали от 7 до 18 тысяч гривен за одну единицу. Установлено, что трофейное оружие, которое делец находил в зоне проведения боевых действий.

Следователи Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

