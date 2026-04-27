Восемь минут на том свете: в Киеве медики чудом вырвали 86-летнюю женщину из лап смерти

Медики бригады экстренной помощи, которые спасли 86-летнюю женщину

В Киеве бригада экстренной помощи совершила настоящее медицинское чудо. После восьми минут клинической смерти сердце 86-летней женщины снова заработало благодаря профессионализму медиков.

Об этом сообщили в КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева»

Состояние, которое еще мгновение назад казалось контролируемым, может внезапно измениться — и тогда начинается борьба за жизнь. Именно так произошло с 86-летней женщиной, к которой вызвали экстренную медицинскую помощь из-за резкого снижения артериального давления.

Пациентка жаловалась на тошноту, частую рвоту, одышку, боль в области желудка и общую слабость. По словам родственницы, ухудшение самочувствия началось еще утром.

Ранее в этот же день медики уже оказывали пенсионерке помощь — после этого состояние временно улучшилось, и от госпитализации тогда отказались. Однако вечером ситуация резко обострилась: давление упало до критических 70/40, и был осуществлен повторный вызов «скорой».

На место оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи №0303 подстанции №3. В ее состав входили врач по медицине неотложных состояний Дмитрий Тыркин, а также парамедики Наталья Зорина и Анастасия Ермоличева.

Во время обследования и оказания помощи состояние пациентки стремительно ухудшилось: она потеряла сознание, дыхание стало агональным, пульс исчез. В 23:30 врачи констатировали клиническую смерть женщины.

Медики немедленно начали сердечно-легочную реанимацию по всем протоколам. Они выполняли компрессии грудной клетки, обеспечили проходимость дыхательных путей с помощью ларингеальной маски, проводили искусственную вентиляцию легких с подачей кислорода, применяли медикаментозную поддержку и непрерывно контролировали сердечный ритм.

В начале реанимации монитор показывал асистолию — одно из самых опасных состояний, когда сердце фактически не работает. Реанимационные мероприятия продолжались непрерывно, с проверкой ритма каждые две минуты. И уже в 23:38 произошло то, ради чего медики боролись — восстановилось спонтанное кровообращение и дыхание. Сердце пациентки снова начало биться.

После стабилизации состояния женщину под наблюдением бригады доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

