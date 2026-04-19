Копы ехали на бытовую ссору: глава Нацполиции о деталях теракта в Киеве

Выговский рассказал, с чего началась трагедия и почему полицейские скрылись / © Национальная полиция Украины

Стрелец, устроивший теракт в Киеве и хладнокровно убивший 6 человек, сначала поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета.

Об этом 19 апреля сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга.

Выговский сразу ответил, что не может предоставить записи с бодикамер, потому что они должны быть отданы Государственному бюро расследований.

По его словам, вчерашняя трагедия начиналась так:

Сначала мужчина поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета.

После этого вернулся домой, взял карабин и поджег свою квартиру.

А дальше начался массшутинг (массовая стрельба).

Выговский объяснил, что полицейские ехали на бытовую ссору, а уже по дороге им сообщили, что там стрелок.

«Когда полицейские ехали по этому вызову, они не понимали, что там происходит именно такая вот ситуация», — сказал глава Нацполиции.

По его словам, когда сотрудники полиции поняли, что человек с оружием и когда был вызов на подкрепление, прошло около 10 минут.

«Это все десять минут, когда он поднялся, спустился. И это как раз ситуация, где публично конфликт на улице, где полицейские стояли у дома. Ну, так они отреагировали, к сожалению (убежали — Ред.). Они сообщили, конечно, по средствам связи дежурного по городу. Дежурный доложил руководителю главного управления города Киева, и сразу была в таких ситуациях объявлена специальная операция», — говорит Выговский.

Начальник патрульной полиции Евгений Жуков, заявивший, что подал в отставку, объяснил, почему задержались полицейские.

«О приезде на вызов. Они выезжали в этот район. После этого услышали выстрелы и по радиостанции им передали о идущих выстрелах, стрельбе. Они оставили машину, не подъехали туда, а оставили машину в районе возле дома, потому что не знали, где это происходит, уже бежали на крики», — добавил глава Нацполиции.

У подъезда они увидели раненую женщину, погибшего мужчину и ребенка.

Жуков объяснил, почему копны бросились наутек и оставили ребенка

«Начались выстрелы, и они отреагировали, что они не сориентировались, откуда ведут огонь, и начали бежать в сторону своей машины. Мальчик побежал за ними и уже на других бодикамерах прибывшие другие полицейские этого мальчика забрали к себе, присели на землю и уже начали делать выводы относительно его ранений», — сказал он.

Жуков спросили, использовал ли оружие кто-нибудь из патрульных полицейских. Он ответил, что нет.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.