Вісім хвилин на тому світі: у Києві медики дивом вирвали 86-річну жінку з лап смерті

Медики бригади екстреної допомоги, які врятували 86-річну жінку / © КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»

У Києві бригада екстреної допомоги здійснила справжнє медичне диво. Після восьми хвилин клінічної смерті серце 86-річної жінки знову запрацювало завдяки професіоналізму медиків.

Про це повідомили в КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва».

Стан, який ще мить тому здавався контрольованим, може раптово змінитися — і тоді починається боротьба за життя. Саме так сталося з 86-річною жінкою, до якої викликали екстрену медичну допомогу через різке зниження артеріального тиску.

Пацієнтка скаржилася на нудоту, часте блювання, задишку, біль у ділянці шлунка та загальну слабкість. За словами родички, погіршення самопочуття почалося ще зранку.

Раніше цього ж дня медики вже надавали пенсіонерці допомогу — після цього стан тимчасово покращився, і від госпіталізації тоді відмовилися. Однак увечері ситуація різко загострилася: тиск впав до критичних 70/40, і було здійснено повторний виклик «швидкої».

На місце оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги №0303 підстанції №3. До її складу входили лікар із медицини невідкладних станів Дмитро Тиркін, а також парамедикині Наталія Зоріна та Анастасія Єрмоличева.

Під час обстеження і надання допомоги стан пацієнтки стрімко погіршився: вона знепритомніла, дихання стало агональним, пульс зник. О 23:30 лікарі констатували клінічну смерть жінки.

Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію за всіма протоколами. Вони виконували компресії грудної клітки, забезпечили прохідність дихальних шляхів за допомогою ларингеальної маски, проводили штучну вентиляцію легень із подаванням кисню, застосовували медикаментозну підтримку та безперервно контролювали серцевий ритм.

На початку реанімації монітор показував асистолію — один із найнебезпечніших станів, коли серце фактично не працює. Реанімаційні заходи тривали безперервно, із перевіркою ритму що дві хвилини. І вже о 23:38 сталося те, заради чого медики боролися — відновився спонтанний кровообіг і дихання. Серце пацієнтки знову почало битися.

Після стабілізації стану жінку під наглядом бригади доправили до медичного закладу для подальшого лікування.

