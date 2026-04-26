Сильний вітер у Києві повалив дерево на могилу Лесі Українки: що тепер з пам’ятником

У Києві на Байковому кладовищі через сильний вітер дерево впало біля могили Лесі Українки. Пам’ятник та поховання не постраждали.

Автор публікації
Віра Хмельницька
У Києві сильний вітер повалив дерево на Байковому кладовищі біля поховання Лесі Українки

На Байковому кладовищі в Києві через сильні пориви вітру повалило масивне дерево неподалік могили Лесі Українки.

Про це повідомляє «Київ24».

Саме поховання та бронзовий пам’ятник, створений скульпторкою Галиною Кальченко, не постраждали.

«На території Байкового кладовища сильні пориви вітру повалили масивне дерево біля могили Лесі Українки. Сам пам’ятник залишився неушкодженим під навантаженням стихії, однак територія навколо зазнала значних пошкоджень. Попри це, монумент вистояв серед повалених гілок і зламаних конструкцій та залишився незворушним. Він став своєрідною точкою опори серед цього хаосу», — зазначила кореспондентка.

Байкове кладовище — пошкодження через негоду 26 квітня

Дерево впало в старій частині некрополя, погнуло металеву огорожу та завалило підхід гілками й уламками. Через вузькі алеї та щільні насадження ця ділянка особливо вразлива до сильних вітрових навантажень.

Основний стовбур дерева зачепив сусідні поховання, частково деформувавши ковану огорожу. Підхід до могили тимчасово ускладнений через повалені гілки та уламки.

Попри це, пам’ятник Лесі Українки залишився неушкодженим.

Нагадаємо, через негоду, що накрила Україну 26 квітня, загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

У Києві та Київській області перший рівень небезпечності, жовтий, оголосили ще вранці 26 квітня.

