Сильный ветер в Киеве повалил дерево на могилу Леси Украинки: что теперь с памятником

В Киеве на Байковом кладбище из-за сильного ветра дерево упало у могилы Леси Украинки. Памятник и погребение не пострадали.

На Байковом кладбище в Киеве из-за сильных порывов ветра повалило массивное дерево недалеко от могилы Леси Украинки.

Об этом сообщает «Киев24».

Сами погребения и бронзовый памятник, созданный скульпторкой Галиной Кальченко, не пострадали.

«На территории Байкового кладбища сильные порывы ветра повалили массивное дерево у могилы Леси Украинки. Сам памятник остался невредимым под нагрузкой стихии, однако территория вокруг получила значительные повреждения. Несмотря на это, монумент выстоял среди свергнутых веток и сломанных конструкций и остался невозмутимым. Он стал своеобразной точкой опоры в этом хаосе», — отметила корреспондентка.

Байковое кладбище — повреждение из-за непогоды 26 апреля

Дерево упало в старой части некрополя, погнуло металлическое ограждение и завалило подход ветвями и обломками. Из-за узких аллей и плотных насаждений этот участок особенно уязвим к сильным ветровым нагрузкам.

Основной ствол дерева задел соседние захоронения, частично деформировав кованое ограждение. Подход к могиле временно затруднен из-за свергнутых ветвей и обломков.

Несмотря на это, памятник Леси Украинки остался невредимым.

Напомним, из-за непогоды, накрывшей Украину 26 апреля, погибли два человека, еще двое ранены. Спасатели ликвидируют последствия в 13 областях.

В Киеве и Киевской области первый уровень опасности, желтый, был объявлен еще утром 26 апреля.

